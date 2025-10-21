Diletta Leotta: “Mia figlia Aria è trilingue, ma tedesca inside”

Diletta Leotta saluta l’estate: “Ci hai regalato i ricordi più belli”
La conduttrice e il marito Loris Karius sono genitori dall’agosto 2023
“Mia figlia Aria è tedesca inside” ha detto Diletta Leotta parlando della bambina avuta dal marito Loris Karius nell’agosto del 2023. La conduttrice vive a Milano con la figlia che sta imparando tre lingue: inglese, italiano e tedesco. Ma il suo accento sembra essere proprio lo stesso del papà, portiere dello Schalke 04.
Diletta Leotta, ospite del podcast “Supernova”, ha parlato di sua figlia Aria che è nata proprio nel giorno del compleanno della conduttrice, il 16 agosto. “Parlerà tedesco, italiano e inglese. Perché l’inglese è la lingua con cui comunichiamo io e Loris, ci siamo un po’ accomodati sul fatto che parliamo inglese, io non sto imparando tanto il tedesco né lui l’italiano”. E poi ha aggiunto: “Aria sarà trilingue. Già adesso fa stra-ridere perché ha 2 anni e un mese e ha un mix nella testa tra tedesco, italiano… se ne esce con delle cose. Lo senti che è proprio tedesca ‘inside’. Inizia a dire ‘amore’ e fa ‘amore, amore’ (con la ‘r’ gutturale e accento tedesco, ndr). Fa troppo ridere. Poi ce l’avrà tutte e due le ‘r’, saprà passare da quella più tedesca a quella più italiana. Ma per il momento non lo fa”.
Diletta Leotta è una mamma orgogliosa e felice della sua routine familiare tra Milano, la Germania e la Sicilia, sua terra natale. “Aria sta crescendo a Milano, però voglio che venga in Sicilia, che conosca le mie radici, che sia circondata da quel calore siciliano. Ma sono contenta anche che vada a trovare la nonna tedesca che vive nella Foresta Nera” ha detto la conduttrice.
E dei nonni paterni di Aria ha raccontato: “I genitori di Loris sono stupendi, molto carini, le vogliono un sacco di bene. Loris è figlio unico e lei è l’unica nipotina che hanno. E’ un’atmosfera così diversa da quella che c’è a Catania. Una contrapposizione incredibile tra due mondi. Credo che questo la farà diventare una donna meravigliosa, è proprio fortunata”, ha concluso Diletta Leotta.
