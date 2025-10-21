Diletta Leotta: “Mia figlia Aria è trilingue, ma tedesca inside”

Diletta Leotta, ospite del podcast “Supernova”, ha parlato di sua figlia Aria che è nata proprio nel giorno del compleanno della conduttrice, il 16 agosto. “Parlerà tedesco, italiano e inglese. Perché l’inglese è la lingua con cui comunichiamo io e Loris, ci siamo un po’ accomodati sul fatto che parliamo inglese, io non sto imparando tanto il tedesco né lui l’italiano”. E poi ha aggiunto: “Aria sarà trilingue. Già adesso fa stra-ridere perché ha 2 anni e un mese e ha un mix nella testa tra tedesco, italiano… se ne esce con delle cose. Lo senti che è proprio tedesca ‘inside’. Inizia a dire ‘amore’ e fa ‘amore, amore’ (con la ‘r’ gutturale e accento tedesco, ndr). Fa troppo ridere. Poi ce l’avrà tutte e due le ‘r’, saprà passare da quella più tedesca a quella più italiana. Ma per il momento non lo fa”.