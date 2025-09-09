© Tgcom24
La conduttrice con la piccola Aria e il marito Loris Karius sulle montagne svizzere
Ultimi scorci di vacanza per Diletta Leotta che con la figlia Aria e il marito Loris Karius si trova in un resort sul Monte Bürgenstock, situato nel Cantone Nidvaldo, vicino al Lago di Lucerna. “Bye bye estate, ci hai regalato i ricordi più belli” scrive la conduttrice pubblicando alcune foto dalle montagne svizzere tra bagni rilassanti in piscina con vista panoramica, passeggiate nel bosco e coccole in famiglia.
Dopo un’estate passata in bikini tra Sicilia e Ibiza, Diletta Leotta chiude la stagione regalandosi un po’ di relax in montagna. Prima di riprendere intensamente gli impegni professionali, con Loris Karius e la piccola Aria ha deciso di farsi coccolare in un resort immerso nella natura.
Diletta Leotta non è solo la regina del bordocampo, i fan non si perdono nemmeno una delle sue immagini social. Si è fatta strada nel mondo dello sport e della tv, ma le pagine rose non si sono mai perse una puntata della sua vita sentimentale. Tra i flirt veri e presunti, da quello con il pugile Daniele Scardina fino all’attore turco Can Yaman, Diletta ha raggiunto la stabilità amorosa con l’arrivo di Loris Karius, portiere tedesco. I due sono diventati genitori della piccola Aria nel 2023 e l’anno dopo si sono sposati con una cerimonia meravigliosa a Vulcano.
