Diletta Leotta non è solo la regina del bordocampo, i fan non si perdono nemmeno una delle sue immagini social. Si è fatta strada nel mondo dello sport e della tv, ma le pagine rose non si sono mai perse una puntata della sua vita sentimentale. Tra i flirt veri e presunti, da quello con il pugile Daniele Scardina fino all’attore turco Can Yaman, Diletta ha raggiunto la stabilità amorosa con l’arrivo di Loris Karius, portiere tedesco. I due sono diventati genitori della piccola Aria nel 2023 e l’anno dopo si sono sposati con una cerimonia meravigliosa a Vulcano.