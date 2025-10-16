Marracash riunisce la sua trilogia in un cofanetto con un libro

Dopo la conclusione del "Marra Stadi25", che lo ha incoronato come il primo rapper italiano in tour negli stadi, e l’imminente partenza del "Marra Palazzi25", Marracash presenta "Qualcosa in cui credere", l’inedito cofanetto (disponibile sullo shop Universal Music Italia da venerdì 31 ottobre) contenente i tre album che compongono la Trilogia: "Persona", "Noi, Loro, Gli Altri" e "È finita la pace". Arricchisce il box set l’omonimo e inedito libro "Qualcosa in cui credere" di Marracash (Rizzoli Lizard) in cui l’artista, insieme al giornalista Claudio Cabona, sviscera i tre album manifesto attraverso aneddoti, riflessioni, visioni, ferite, idee e valori che hanno animato la genesi dei progetti discografici.