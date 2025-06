Marracash, l'uomo contro l'artista: il suo conflitto interiore in scena diventa kolossal

Successo a Torino per la terza tappa del "Marra Stadi25", lo spettacolo che Marracash sta portando in giro elevando il rap ai numeri del pop rock. Di fronte ai 37mila spettatori dell'Olimpico (sold out) il rapper ha messo in scena il suo "concept show" (come lo ha definito lui stesso) di oltre due ore, completamente incentrato sugli ultimi tre album.