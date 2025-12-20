Milano, Elodie e Franz servono alla cena dei senzatetto in piazza San Babila

"Un Natale per tutti... nessuno escluso! Ieri si è svolta la tradizionale cena di Natale in strada coi nostri amici e amiche senzatetto. Una ventina di volontari, fra cui Elodie e Franz, hanno apparecchiato e servito piatti fumanti con un sorriso aperto per ogni nuovo arrivato che accompagnavano a sedere", ha spiegato la Fondazione Progetto Arca. "Abbiamo anche fatto l'albero di Natale, decorato la tavola, riso e scherzato come una grande famiglia. E ovviamente non sono mancati i regali - ha aggiunto la Onlus -. Grazie di cuore a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa festa: i volontari, gli operatori, i sostenitori, Elodie, Franz, i volontari di Noloop".