Cronaca
LUNGA TAVOLATA CON 150 PERSONE

Milano, Elodie e Franz servono alla cena dei senzatetto in piazza San Babila

La cantante e il comico fra i volontari dell'iniziativa della Fondazione Progetto Arca

20 Dic 2025 - 16:43
1 di 5
© Facebook
© Facebook
© Facebook

© Facebook

© Facebook

Elodie e Franz dal cuore d'oro. Giovedì 18 dicembre, in piazza San Babila a Milano, si è svolta la tradizionale cena di Natale in strada con i senzatetto. Un'iniziativa della Fondazione Progetto Arca, che da 30 anni aiuta chi vive in condizione di povertà e di grave emarginazione sociale. Una ventina di volontari, fra cui la cantante e il comico del duo "Ale e Franz", hanno apparecchiato e servito piatti ai commensali (circa 150).

Lunga tavolata con 150 commensali

 Capelli sciolti e felpa blu, con la pettorina della Fondazione Progetto Arca, Elodie ha servito la lunga tavolata sotto il porticato di piazza San Babila. Stessa cosa per Franz, anche lui arrivato senza clamore né annunci. I posti apparecchiati erano 100: sono arrivati a cenare in 150.

La Fondazione: "Un Natale con una grande famiglia"

 "Un Natale per tutti... nessuno escluso! Ieri si è svolta la tradizionale cena di Natale in strada coi nostri amici e amiche senzatetto. Una ventina di volontari, fra cui Elodie e Franz, hanno apparecchiato e servito piatti fumanti con un sorriso aperto per ogni nuovo arrivato che accompagnavano a sedere", ha spiegato la Fondazione Progetto Arca. "Abbiamo anche fatto l'albero di Natale, decorato la tavola, riso e scherzato come una grande famiglia. E ovviamente non sono mancati i regali - ha aggiunto la Onlus -. Grazie di cuore a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa festa: i volontari, gli operatori, i sostenitori, Elodie, Franz, i volontari di Noloop".

"Grazie al coro di voci bianche di Accademia Teatro alla Scala che ha aperto la cena con meravigliosi canti natalizi", ha scritto sui social la Fondazione. Che ricorda come "fino al 25 dicembre" offrirà "cene di Natale ai senzatetto nelle città" dove è presente "con le Cucine mobili".

