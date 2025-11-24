"Zelig On", Ale e Franz tornano con la loro iconica panchina

L'esibizione nella prima puntata dei due storici comici dello show
© Da video
Nella prima puntata di "Zelig On" i due comici Ale e Franz tornano a esibirsi con la loro iconica panchina. Ad accoglierli sul palco Paolo Ruffini, nelle vesti di conduttore insieme a Lodovica Comello in questa edizione. Il primo a entrare in scena è Ale che chiede al conduttore di occupare la panchina in modo da non lasciar spazio a sedere a nessun altro. Poco dopo ad arrivare fischiettando è Franz.
Una breve presentazione tra Paolo e Franz ed ecco che il comico prende posto. "Ma come?" Dice Ale incredulo. "Buongiorno, è contento di vedermi?" dice Franz nel sedersi. "Sì guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente" risponde piccato il comico.
"Lei quindi è Paolo, bel nome, va con tutto. Si è sempre chiamato Paolo?" prosegue Franz parlando con il conduttore. "Io sono Francesco, e lei come si chiama?" Chiede ad Ale. "Alessandro ma prima mi chiamavo Gisella. Quando poi ho rifatto la patente hanno sbagliato e scritto solo Alessandro, ho buttato 18 tailleur in quell'occasione. Capisce perché le ho chiesto di non farlo sedere?" scherza il comico con Ruffini.
Prima di alzarsi Franz ha ancora qualche curiosità e chiede a Paolo di cosa si occupa nella vita e da dove viene. "Sono toscano, mi dicono si sente molto dall'accento, da come parlo" spiega il conduttore. "Scusi ma anche mio cugino ha la r moscia ma mica dice che è di Parigi. L'altro cugino ha la s lunga, è comodo perché non deve andare a fare la spesa" conclude Franz scherzando.