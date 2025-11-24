"Zelig On", Ale e Franz tornano con la loro iconica panchina

"Lei quindi è Paolo, bel nome, va con tutto. Si è sempre chiamato Paolo?" prosegue Franz parlando con il conduttore. "Io sono Francesco, e lei come si chiama?" Chiede ad Ale. "Alessandro ma prima mi chiamavo Gisella. Quando poi ho rifatto la patente hanno sbagliato e scritto solo Alessandro, ho buttato 18 tailleur in quell'occasione. Capisce perché le ho chiesto di non farlo sedere?" scherza il comico con Ruffini.