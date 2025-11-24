Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Nella prima puntata

"Zelig On", Ale e Franz tornano con la loro iconica panchina

L'esibizione nella prima puntata dei due storici comici dello show 

24 Nov 2025 - 12:48
© Da video

© Da video

Nella prima puntata di "Zelig On" i due comici Ale e Franz tornano a esibirsi con la loro iconica panchina. Ad accoglierli sul palco Paolo Ruffini, nelle vesti di conduttore insieme a Lodovica Comello in questa edizione. Il primo a entrare in scena è Ale che chiede al conduttore di occupare la panchina in modo da non lasciar spazio a sedere a nessun altro. Poco dopo ad arrivare fischiettando è Franz.

Una breve presentazione tra Paolo e Franz ed ecco che il comico prende posto. "Ma come?" Dice Ale incredulo. "Buongiorno, è contento di vedermi?" dice Franz nel sedersi. "Sì guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente" risponde piccato il comico.

Leggi anche

Italia 1 porta sul palco i nuovi talenti della comicità con "Zelig On"

"Lei quindi è Paolo, bel nome, va con tutto. Si è sempre chiamato Paolo?" prosegue Franz parlando con il conduttore. "Io sono Francesco, e lei come si chiama?" Chiede ad Ale. "Alessandro ma prima mi chiamavo Gisella. Quando poi ho rifatto la patente hanno sbagliato e scritto solo Alessandro, ho buttato 18 tailleur in quell'occasione. Capisce perché le ho chiesto di non farlo sedere?" scherza il comico con Ruffini. 

Prima di alzarsi Franz ha ancora qualche curiosità e chiede a Paolo di cosa si occupa nella vita e da dove viene. "Sono toscano, mi dicono si sente molto dall'accento, da come parlo" spiega il conduttore. "Scusi ma anche mio cugino ha la r moscia ma mica dice che è di Parigi. L'altro cugino ha la s lunga, è comodo perché non deve andare a fare la spesa" conclude Franz scherzando. 

zelig
ale e franz
paolo ruffini