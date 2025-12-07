Elodie tra le lacrime annuncia lo stop ai concerti: "Mi fermo, torno nel 2027"

© IPA
La cantante: "Ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare"
"È stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio. Adesso mi fermo per un po', posso già dirvi che torno nel 2027". Così, durante l'ultima tappa del suo tour nei palazzetti, Elodie ha annunciato tra le lacrime che si prenderà una pausa (temporanea) dal palco.
"Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio. Spero che vi siate divertiti. Io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po'. Ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027", ha detto Elodie durante il concerto romano di sabato 6 dicembre, poco prima dell'ultimo brano.
Pochi giorni fa Elodie ha fatto parlare di sé per un momento di tensione durante la tappa messinese del tour, dove la cantante ha reagito con decisione a una ripresa considerata troppo invadente. Nel pieno dell'esibizione di Black Nirvana, una delle performance più scenografiche del concerto, un uomo, posizionato nell'area pit sotto al palco, ha estratto il telefono per filmarla da distanza ravvicinata. Mentre era piegata per una parte della coreografia, Elodie ha notato l'obiettivo del telefono puntato direttamente su di lei. Prima gli ha rivolto uno sguardo severo, poi ha allungato il braccio per spingerlo via, invitandolo a interrompere immediatamente la ripresa. Un gesto netto, con cui ha voluto ristabilire un limite che, in quel momento, sentiva superato.
L'Elodie Show 2025 ha toccato le principali città italiane, fondendo musica e arti performative e ispirandosi all'album Mi Ami, Mi Odi uscito lo scorso maggio, con la direzione creativa e la regia di Laccio.