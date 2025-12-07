Elodie tra le lacrime annuncia lo stop ai concerti: "Mi fermo, torno nel 2027"

"Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio. Spero che vi siate divertiti. Io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po'. Ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027", ha detto Elodie durante il concerto romano di sabato 6 dicembre, poco prima dell'ultimo brano.