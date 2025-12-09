Elodie annuncia il nuovo tour nel 2027

Elodie, reduce da un anno di traguardi raggiunti, due date-evento negli stadi di Milano e Napoli e un tour nei palasport di 14 date appena concluso, durante il quale ha comunicato una pausa nel 2026, annuncia a sorpresa "Elodie Show 2027". La tournée prodotta da Vivo Concerti la vedrà nuovamente protagonista sul palco dei principali palazzetti italiani. "Grazie di cuore è stato un tour bellissimo mi avete dato tanto amore, adesso mi fermo per un po', ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027", ha dichiarato Elodie.