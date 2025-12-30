Belén Rodriguez sceglie sé stessa, un Capodanno lontano da tutto

La showgirl saluta l'Italia e sceglie il silenzio, il caldo e la solitudine per iniziare il 2026 e voltare pagina
C'è chi brinda circondato da amici, chi balla fino all'alba e chi, invece, sceglie di partire. Belén Rodriguez quest'anno ha deciso di regalarsi un Capodanno diverso: lontano, al caldo e soprattutto da sola per un viaggio che sa di pausa, dopo mesi molto complessi.
A raccontarlo non sono comunicati ufficiali ma immagini silenziose: una spiaggia, palme mosse dal vento, piedi nudi nell'acqua cristallina. Le stories pubblicate su Instagram parlano chiaro. Belén ha lasciato l'Italia per rifugiarsi in una meta tropicale, senza rivelare il luogo preciso, ma mostrando un volto finalmente disteso. Non è una fuga improvvisa, ma una scelta ponderata. Dopo un periodo segnato da fragilità emotive e dalla necessità di rallentare, la showgirl argentina ha deciso di prendersi tempo per sé, lontano da tutto e da tutti.
Questo Capodanno Belén lo trascorre senza i figli. Santiago e Luna Marì sono infatti con i rispettivi papà: il primogenito ha raggiunto Stefano De Martino a Napoli, nella casa di Posillipo tanto amata dal conduttore; la piccola Luna Marì è invece sulla neve con Antonino Spinalbese. Prima della partenza, però, Belén ha condiviso con loro il Natale, circondata dalla famiglia al completo: i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, il fratello Jeremias e soprattutto Cecilia Rodriguez, con cui sembra essere tornata la serenità dopo un periodo di distanza.
Il viaggio arriva in un momento delicato. Solo poche settimane fa Belén aveva deciso di parlare apertamente dei suoi attacchi di panico, dopo che un'intervista televisiva aveva acceso il dibattito sui social. A chiarire tutto era stata lei stessa, con la consueta schiettezza: un attacco di panico, dei farmaci per calmarsi, e la scelta di non nascondere più nulla.
Negli anni, la showgirl ha raccontato anche la depressione affrontata in passato, un periodo buio seguito alla fine del matrimonio con Stefano De Martino e segnato da momenti di grande difficoltà. Nelle scorse settimane si era anche parlato della volontà della famiglia di proteggerla, persino riportandola per un periodo in Argentina, lontano dall'esposizione mediatica.