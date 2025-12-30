Belén Rodriguez sceglie sé stessa, un Capodanno lontano da tutto

Questo Capodanno Belén lo trascorre senza i figli. Santiago e Luna Marì sono infatti con i rispettivi papà: il primogenito ha raggiunto Stefano De Martino a Napoli, nella casa di Posillipo tanto amata dal conduttore; la piccola Luna Marì è invece sulla neve con Antonino Spinalbese. Prima della partenza, però, Belén ha condiviso con loro il Natale, circondata dalla famiglia al completo: i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, il fratello Jeremias e soprattutto Cecilia Rodriguez, con cui sembra essere tornata la serenità dopo un periodo di distanza.