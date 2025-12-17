Elodie celebra il suo anno d’oro con il primo album live: "The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)"

Elodie, le diverse copertine del suo album "The Stadium Show"
Il disco esce venerdì 19 dicembre in doppio cd con quattro cover (Magnetica, Erotica, Galattica, Audace) e arriva a sorpresa dopo i grandi traguardi del 2025, prima della pausa 2026 e del ritorno nei palasport nel 2027
Elodie annuncia "The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)", il suo primo album live, in uscita venerdì 19 dicembre e già disponibile in pre-order. Il progetto nasce dalla data evento di Milano allo Stadio San Siro, seguita dal concerto allo Stadio Maradona di Napoli, che l'ha consacrata come la prima donna a esibirsi in quello stadio, e restituisce la struttura narrativa del suo spettacolo in quattro atti: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace. Un lavoro pensato come regalo ai fan per chiudere un anno straordinario e prepararsi a una pausa nel 2026, prima del grande ritorno live nei palasport nel 2027.
"The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)" è più di un semplice disco: è il racconto di un'esperienza che ha segnato una svolta nella carriera di Elodie. Dalla serata di giugno a San Siro, gremita di pubblico e di emozioni, nasce l'idea di fermare il tempo e lasciare una traccia tangibile di quell'atmosfera. Un album che non vuole solo documentare, ma far rivivere, attraverso suoni e immagini, l'energia di uno spettacolo concepito come un viaggio musicale e visivo. Dopo Milano, Elodie aveva replicato il successo con il live allo Stadio Maradona di Napoli, un traguardo storico che l'ha resa la prima artista donna a salire su quel palco. Due momenti che, insieme, raccontano una nuova dimensione della sua carriera: quella di una performer completa, capace di coniugare potenza vocale, visione scenica e consapevolezza artistica.
Il progetto sarà disponibile in formato doppio CD, con quattro diverse cover (Magnetica, Erotica, Galattica, Audace) una per ciascuno degli atti che hanno composto lo show. Le quattro anime rappresentano altrettante sfaccettature del femminile secondo Elodie: energia, sensualità, forza e introspezione. Ognuna di queste figure racconta un frammento della sua identità, in un gioco di contrasti e armonie che ha reso lo show un racconto corale, intimo e insieme spettacolare. "The Stadium Show" diventa così il modo per riportare l'esperienza del palco nelle mani del pubblico, con la stessa intensità di quella sera.
Il 2025 è stato per Elodie un anno d'oro in ogni campo. A febbraio è tornata sul palco del Festival di Sanremo con "Dimenticarsi alle 7", certificato oro, e ha poi pubblicato il suo quinto album "Mi Ami Mi Odi", entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI e oggi certificato oro con oltre 183 milioni di stream. Anche il singolo omonimo ha ottenuto la stessa certificazione, mentre "Yakuza", inciso con Sfera Ebbasta, ha aggiunto un ulteriore oro alla collezione. Sul fronte streaming, Elodie ha chiuso l'anno come seconda artista donna più ascoltata in Italia su Spotify, confermando un consenso trasversale che unisce pubblico pop, club e musica d'autore. A tutto questo si è aggiunto il riconoscimento della critica cinematografica: Nastro d'Argento come Miglior attrice non protagonista per il film "Fuori" di Mario Martone e il Premio ANEC - Talenti Emergenti, a conferma di un talento capace di esprimersi in più linguaggi.
Dopo aver concluso con successo il tour nei palasport "Elodie Show 2025", l'artista tornerà sul palco con una nuova tournée prodotta da Vivo Concerti. L'"Elodie Show 2027" partirà il 24 aprile dal Palaprometeo di Ancona (Data Zero), per poi proseguire il 29 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 4 maggio al Teatro Palapartenope di Napoli, l'8 maggio al Palaflorio di Bari, il 13 maggio all'Unipol Forum di Milano, il 18 maggio al Mandela Forum di Firenze e il 22 maggio all'Unipol Arena di Bologna. Un calendario che segna il ritorno alla dimensione live più intima e fisica, con una produzione pensata per valorizzare il contatto diretto con il pubblico e ripercorrere le tappe di un'evoluzione artistica ormai matura.