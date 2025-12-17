Elodie celebra il suo anno d’oro con il primo album live: "The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)"

Il 2025 è stato per Elodie un anno d'oro in ogni campo. A febbraio è tornata sul palco del Festival di Sanremo con "Dimenticarsi alle 7", certificato oro, e ha poi pubblicato il suo quinto album "Mi Ami Mi Odi", entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI e oggi certificato oro con oltre 183 milioni di stream. Anche il singolo omonimo ha ottenuto la stessa certificazione, mentre "Yakuza", inciso con Sfera Ebbasta, ha aggiunto un ulteriore oro alla collezione. Sul fronte streaming, Elodie ha chiuso l'anno come seconda artista donna più ascoltata in Italia su Spotify, confermando un consenso trasversale che unisce pubblico pop, club e musica d'autore. A tutto questo si è aggiunto il riconoscimento della critica cinematografica: Nastro d'Argento come Miglior attrice non protagonista per il film "Fuori" di Mario Martone e il Premio ANEC - Talenti Emergenti, a conferma di un talento capace di esprimersi in più linguaggi.