Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, incontro in Franciacorta: coincidenza o nuovo amore?

Entrambi reduci da relazioni molto chiacchierate, Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati paparazzati insieme in un esclusivo resort a cinque stelle in Franciacorta. Sono bastati questi scatti per far nascere il sospetto che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora nessuna conferma e nessuna smentita dai diretti interessati. Le immagini raccontano una complicità, ma non chiariscono la natura del rapporto.