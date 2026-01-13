Logo Tgcom24
NESSUNA CONFERMA UFFICIALE

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, incontro in Franciacorta: coincidenza o nuovo amore?

Un resort esclusivo, sguardi complici e coincidenze sospette, l'attrice e il pilota tornano al centro delle cronache rosa 

13 Gen 2026 - 15:15
© Tgcom24

© Tgcom24

Entrambi reduci da relazioni molto chiacchierate, Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati paparazzati insieme in un esclusivo resort a cinque stelle in Franciacorta. Sono bastati questi scatti per far nascere il sospetto che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora nessuna conferma e nessuna smentita dai diretti interessati. Le immagini raccontano una complicità, ma non chiariscono la natura del rapporto.

Le coincidenze che alimentano i rumors

 A rafforzare i sospetti c'è anche un dettaglio non passato inosservato: entrambi avrebbero trascorso parte delle festività natalizie a Madrid. Un elemento che, sommato alle foto italiane, ha acceso la curiosità degli appassionati di gossip, pronti a ipotizzare l’inizio di una nuova liaison.

Al momento l'attrice spagnola risulta single dopo la separazione da Raoul Bova, padre delle sue figlie Alma e Luna. Nei mesi scorsi le era stato attribuito un presunto flirt con Stefano De Martino, poi ridimensionato a una semplice amicizia. Negli ultimi giorni il nome del pilota era già finito al centro delle cronache rosa: prima i rumor sulla fine della storia con Elodie, poi le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento a Belen Rodriguez. Ora, a sorpresa, eccolo comparire accanto a Rocío Muñoz Morales, in un susseguirsi di colpi di scena che tengono viva l'attenzione mediatica e stuzzicano la curiosità dei follower.

