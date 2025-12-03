Raoul Bova bacia la Arnera, Rocio abbraccia Vittorio Chini

La Arnera non si trova però solo al centro di un nuovo amore, ma anche di un turbinio emotivo che coinvolge l’ex compagno Andrea Pisani. L’attore comico, intervenuto nel podcast di Gianluca Gazzoli, ha confessato di sentirsi spiazzato e amareggiato. E Beatrice ha risposto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.