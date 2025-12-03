Raoul Bova bacia la Arnera, Rocio abbraccia Vittorio Chini

Raoul Bova mano nella mano con la collega Beatrice Arnera
© Tgcom24
© Tgcom24
L’attore pizzicato da Chi con la collega e la ex insieme a un manager
© Chi
Raoul Bova non si nasconde più e, su una banchina della stazione Termini di Roma, scocca il bacio con Beatrice Arnera. Le immagini esclusive di “Chi” mostrano l’intesa perfetta tra l’attore e la collega. Ma il settimanale pizzica anche la ex di Bova, Rocio Munoz Morales che abbraccia Vittorio Chini, manager nel settore sanitario. Hanno voltato entrambi pagina?
Lei è pronta a partire per una nuova tappa del suo tour teatrale “Intanto ti calmi”, lui l’accompagna sfoggiando un’attenzione da perfetto cavaliere. I due si salutano più volte, fino a quando Raoul Bova si avvicina con tenerezza e le stampa un bacio che vale più di mille conferme social. Una scena pubblica, dolce e molto chiara, che mette fine ai pettegolezzi… o forse li moltiplica.
La Arnera non si trova però solo al centro di un nuovo amore, ma anche di un turbinio emotivo che coinvolge l’ex compagno Andrea Pisani. L’attore comico, intervenuto nel podcast di Gianluca Gazzoli, ha confessato di sentirsi spiazzato e amareggiato. E Beatrice ha risposto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.
Intanto anche Rocio Munnoz Morales si riappropria della sua felicità. Il suo sorriso ritrovato sembra avere un nome e un volto: Vittorio Chini, manager nel settore sanitario, uomo elegante poco sopra i 50 anni. Il magazine “Chi” pubblica anche uno scatto che li ritrae insieme durante la presentazione del libro di Rocio, “La vita adesso”: un romanzo che parla di una donna tradita che, nonostante il dolore, decide di rinascere. Una coincidenza talmente simbolica da sembrare un segno. Chini raggiunge Rocio, la stringe in un un abbraccio lungo, intenso, carico di complicità.
© Tgcom24
© Tgcom24