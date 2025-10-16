Raoul Bova mano nella mano con la collega Beatrice Arnera

La paparazzata romana è la terza che vede protagonisti Raoul Bova e Beatrice Arnera. Gli attori, infatti, sono stati fotografati da “Diva e Donna” insieme a Spoleto qualche giorno fa e subito si è pensato a una love story in corso, della quale non c'è però nessuna conferma. “Dagospia” per primo aveva parlato di un pranzo a Roma, durante il quale sarebbero sembrati molto affiatati. Se sia solo amicizia o qualcosa di più è presto per dirlo. Certamente è evidente che hanno un legame d'affetto profondo e sincero proprio come i personaggi che interpretano nella fiction!