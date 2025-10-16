Raoul Bova mano nella mano con la collega Beatrice Arnera

© Tgcom24
© Tgcom24
Gli attori di "Buongiorno mamma!" pizzicati in zona Prati a Roma tra risate e grande intesa
© Tgcom24
© Tgcom24
Raoul Bova, 54 anni, e Beatrice Arnera, 30, sono stati pizzicati ancora una volta in atteggiamenti complici e felici. Il settimanale “Chi” ha sorpreso i due colleghi all’uscita da un locale in zona Prati a Roma tra risate e grande intesa: passeggiano rilassati e i fotografi li immortalano mano nella mano. Si conoscono da tempo e dal 2021 sono protagonisti della serie di Canale 5 “Buongiorno mamma!”.
Prima di finire nel mirino dei flash pare che Raoul Bova abbia cercato di depistarli. “Chi” racconta che l’attore “aveva imboccato un’uscita secondaria che, in teoria, avrebbe mandato a vuoto i paparazzi appostati fuori dal locale. E, invece, i fotografi se lo sono trovato a pochi passi, mentre teneva per mano Beatrice e rideva di gusto con lei”. Infatti, le immagini mostrano una coppia felice e sorridente che passeggia prima di imboccare un portone di un palazzo e sparire nella notte romana.
La paparazzata romana è la terza che vede protagonisti Raoul Bova e Beatrice Arnera. Gli attori, infatti, sono stati fotografati da “Diva e Donna” insieme a Spoleto qualche giorno fa e subito si è pensato a una love story in corso, della quale non c'è però nessuna conferma. “Dagospia” per primo aveva parlato di un pranzo a Roma, durante il quale sarebbero sembrati molto affiatati. Se sia solo amicizia o qualcosa di più è presto per dirlo. Certamente è evidente che hanno un legame d'affetto profondo e sincero proprio come i personaggi che interpretano nella fiction!
Beatrice Arnera dal 2021 era legata all’attore comico Andrea Pisani da cui, nel 2024, ha avuto una figlia. I due hanno abituato i fan a condividere sui social momenti di vita famigliare. Un mese fa, però, Beatrice ha scritto: “In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo”.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa