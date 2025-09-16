Al via la terza stagione di "Buongiorno, mamma!" con Raoul Bova

© Ufficio stampa
La serie tv in 8 episodi per 4 prime serate su Canale 5
Mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la terza stagione di “Buongiorno, mamma!”, la serie tv che vede protagonista Raoul Bova. Saranno quattro prime serate e un totale di otto episodi. Prodotta da Rti e Lux Vide, la family drama è diretta da Laura Chiossone e Edoardo Re, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.
Nel cast, oltre a Bova, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Beatrice Arnera, Maria Chiara Giannetta, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Giovanni Nasta, Vincenzo Colaprico, Thomas Santu e Kelum Giordano. Con loro anche le new entry Serena Iansiti, Thomas Berger Christensen, Andrea Condè, Lorenzo Aloi, Nicoletta Di Bisceglie e Rebecca Loria.
La terza stagione si apre con un mistero doloroso che Guido non avrebbe mai voluto affrontare. La ricerca di una soluzione si intreccia all'arrivo di nuovi personaggi, come Laura (Serena Iansiti), affascinante e impeccabile, e al ritorno di vecchie conoscenze, tra cui Agata (Beatrice Arnera), da tempo lontana. Quale ruolo avranno accanto al capofamiglia? E quali pretese porteranno nella vita dei Borghi?
In "Buongiorno, mamma! 3" vedremo una famiglia riunirsi nonostante le incomprensioni, vedremo i personaggi affrontare grandi sfide personali e vocazionali, amori non sempre corrisposti e verità difficili da affrontare. Saranno alle prese con un mistero che potrebbe metterli in pericolo, ma che è anche l’ultima speranza per sanare delle ferite che altrimenti si trasformerebbero in voragini.
