Al via la terza stagione di "Buongiorno, mamma!" con Raoul Bova

Mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la terza stagione di “Buongiorno, mamma!”, la serie tv che vede protagonista Raoul Bova. Saranno quattro prime serate e un totale di otto episodi. Prodotta da Rti e Lux Vide, la family drama è diretta da Laura Chiossone e Edoardo Re, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.