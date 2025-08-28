Questo autunno Canale 5 si evolve, conferma e rafforza le grandi produzioni. Cambia e innova. Con Gerry Scotti e "La Ruota della Fortuna", con Michelle Hunziker e un’edizione completamente rinnovata di "Io Canto Family", con Maria De Filippi e "Tu Sì Que Vales". Con Simona Ventura il "Grande Fratello" torna alle origini. E poi grandi serate evento con Silvia Toffanin e "This Is Me", un nuovo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.