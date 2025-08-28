Da settembre nuove prime serate, grande musica e serie in esclusiva
Questo autunno Canale 5 si evolve, conferma e rafforza le grandi produzioni. Cambia e innova. Con Gerry Scotti e "La Ruota della Fortuna", con Michelle Hunziker e un’edizione completamente rinnovata di "Io Canto Family", con Maria De Filippi e "Tu Sì Que Vales". Con Simona Ventura il "Grande Fratello" torna alle origini. E poi grandi serate evento con Silvia Toffanin e "This Is Me", un nuovo show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.
Per Canale 5 lo spettacolo continua con serate musicali dedicate a Elodie, Alessandra Amoroso, Elisa, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci e l’omaggio a Luciano Pavarotti.
Sono tante le grandi serie prodotte in esclusiva per Canale 5 con le storie e personaggi più amati: Raoul Bova e "Buongiorno, mamma!", Sabrina Ferilli con "A testa alta", Anna Valle con "Una nuova vita", Giusy Buscemi con "Vanina", Claudio Amendola e "I Cesaroni", Anna Safroncik e Gabriel Garko in "Colpa dei sensi". Vanessa Incontrada in "Erika". Marco Bocci con "Alex Bravo". Le storie, i volti, le emozioni. Da settembre, le grandi serie prodotte in esclusiva su Canale 5.
