Torna "This is me" con Silvia Toffanin e la super visione di Maria De Filippi: tre o quattro puntate con i talenti di "Amici", ma quest'anno ci saranno anche storie di sport e ambiti legati al talento. Tornano Pio e Amedeo con un "prodotto tutto nuovo rispetto a "Felicissima sera". Tre serate di spettacolo e musica in autunno fatte da Gigi D'Alessio con Vanessa Incontrada. Andrea Pucci farà uno spettacolo fatto ad hoc per Canale 5 e rientra così nella squadra di Mediaset. Su Italia 1 ci sarà "Zelig On", una prima serata comica che sarà una fucina di nuovi comici condotta da Paolo Ruffini. Ci sarà ritorno de Il Milionario nella formula del Torneo e di Io Canto Family. Spazio anche a due new entry: "You - Lo spettacolo sei tu", un people show con al centro il pubblico in studio, e un nuovo progetto kids. E poi la grande musica con i concerti di Elodie, Alessandra Amoroso, Elisa, Umberto Tozzi e "Una nessuna centomila". Tre nuove serate con Il Volo, cui sarà affidato anche il Concerto di Natale e uno speciale dedicato ai 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti.