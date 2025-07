"Verissimo Speciale Prime Time": Silvia Toffanin tra attualità, cronaca, spettacolo e politica

"Una novità in primavera in prime time su Canale 5 che mi tocca a livello personale - spiega Pier Silvio Berlusconi - Ci saranno molte storie del momento da raccontare. Non solo, l'idea è venuta a Maria De Filippi e Silvia insieme, ci sarà un tributo a Maurizio Costanzo, verrà usata la formula de 'L'intervista' di Costanzo, far parlare i grandi personaggi del momento".