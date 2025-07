Pier Silvio Berlusconi: "MFE-Mediaset è il primo broadcaster europeo"

Mediaset ha incrementato l'occupazione del 7,1% in tre anni. "Solo in questo periodo - ha sottolineato Berlusconi - il mondo dei media ha licenziato, scusate il termine che non mi piace, ma è quello giusto, ha lasciato a casa oltre 20mila persone. Quest’anno abbiamo avuto 337 assunzioni. Quando abbiamo fatto la celebrazione in ricordo di mio padre, io ero circondato da ragazzi giovani. E ho avuto un’impressione bellissima: di gioia, di energia, di spinta. Mi sono sentito orgoglioso più di quanto non mi rendano questi numeri della nostra Mediaset e di quello che stiamo facendo. Noi guardiamo avanti, siamo fiduciosi, continuiamo a credere nel nostro progetto".