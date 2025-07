Canale 5 rinnova access prime time e preserale con "La Ruota della Fortuna" e "Sarabanda"

Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de “La Ruota della Fortuna”: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso. La settimana successiva, da lunedì 21 luglio, torna nella fascia preserale “Sarabanda”, condotto da Enrico Papi in una versione non vip totalmente rinnovata. Nuova sì, ma con alcuni “classici” come la mitica sfida del 7x30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali.