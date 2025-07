In amore si sa non esistono né regole né certezze. Il rapporto con il tempo evolve, si trasforma e a volte è difficile creare quell’alchimia che dura per sempre. E’ per questo che sette coppie non sposate e senza figli in comune decidono di mettersi in gioco, affrontando un’esperienza senza filtri per scoprire la vera natura del loro legame e provare a rispondere ad alcune domande fondamentali per continuare a vivere un rapporto di coppia. “L’amore che c’è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco? Lui/lei è la persona giusta con cui costruire un futuro insieme? Un’esperienza senza precedenti per le sette coppie che si troveranno faccia a faccia con dubbi, conferme, insicurezze e nuove consapevolezze.