Filippo Bisciglia presenta il nuovo "Temptation Island": "Vedrete una cosa mai successa prima"

Anche in questa edizione non sono mancati imprevisti e colpi di testa: "Diciamo che ci sono state più alzatacce pomeridiane, ma mi è andata bene. Non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte, sono stati garbati per quanto concerne l'orario. Però aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio...".