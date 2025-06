"Temptation Island", Valentina e Antonio sono la terza coppia: lei gli ha preparato già le valigie

A prendere per prima la parola è Valentina: "Sono io a scrivere a 'Temptation Island', perché non mi fido di lui, infatti gli ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà", commenta la ragazza. Poi il racconto di un episodio che ha incrinato la loro storia fin dall'inizio della loro storia: "Mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L'ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato".