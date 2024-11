Esordio vincente per "This is me", leader assoluto della serata con 3.213.000 spettatori totali e il 22.24% di share, (che sale al 25% sul target commerciale). Il primo dei tre appuntamenti con lo show condotto da Silvia Toffanin, che celebra e racconta i grandi talenti nati ad "Amici" in 24 edizioni, ha toccato picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorato il 30% di share.