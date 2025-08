Pier Silvio Berlusconi naviga verso l'Europa con Mfe ma il cuore resta a Paraggi con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non è solo la compagna di vita di Pier Silvio, ma anche un volto amato della televisione italiana. Impegnata ogni weekend con "Verissimo" e pronta al ritorno con "This is me", realizzato insieme a Maria De Filippi, Silvia è una presenza costante e discreta. A lei è affidata anche la nuova stagione degli speciali di "Verissimo" in prima serata, in cui ospiterà anche figure politiche, in un format che richiama l’eredità de "L'intervista" di Maurizio Costanzo. Una carriera che cresce in parallelo, ma mai in sovrapposizione, in un equilibrio di ruoli che rafforza il legame di coppia.