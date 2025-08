Pier Silvio Berlusconi il top manager con la reputazione online più alta in Italia

Un manager dei media al primo posto nella reputazione online in Italia: è la fotografia scattata dall’Osservatorio Top Manager Reputation, che colloca Pier Silvio Berlusconi in vetta alla classifica nazionale aggiornata al mese corrente. Il dato non è solo simbolico. Per oltre cinque anni, il primato è stato ad appannaggio esclusivo di settori tradizionalmente più esposti dal punto di vista finanziario e istituzionale: banche, energia, moda.