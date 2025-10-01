Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto

Avvistati durante un weekend nella cittadina umbra e a pranzo insieme a Roma: il gossip impazza ma non ci sono conferme
© Diva e Donna
Il pranzo a due di Raoul Bova e Beatrice Arnera accende il gossip. Gli attori sono stati paparazzati da Diva e Donna insieme a Spoleto e subito si è pensato a una love story in corso, della quale non c'è però nessuna conferma. Dagospia inoltre parla di un pranzo a Roma, durante il quale sarebbero sembrati molto affiatati. Se sia solo amicizia o qualcosa di più è presto per dirlo. Quello che è certo è che i due, colleghi nella fiction "Buongiorno mamma!", hanno un legame d'affetto profondo e sincero proprio come i personaggi che interpretano.
Diva e Donna ha sorpreso Raoul Bova e Beatrice Arnera a spasso tra le vie di Spoleto, dove secondo il settimanale avrebbero trascorso il weekend. Look casual per entrambi e sorriso aperto e leggero, i due si mostrano ai fotografi come chi non ha niente da nascondere. In effetti che tra loro ci sia un rapporto affettuoso è più che normale, visto che condividono il set. Della cena romana invece non esistono immagini, ma solo racconti che alludono a qualcosa di più di un semplice affetto tra colleghi.
A legare Raoul Bova e Beatrice Arnera potrebbe essere il fatto che entrambi stanno attraversando un momento delicato nella loro vita sentimentale. Lui è reduce dalla rottura turbolenta con Rocio Munoz Morales, dalla quale ha avuto le figlie Luna e Alma, che ha tenuto banco sulle pagine estive di gossip. Lei a inizio settembre si era aperta con i follower sul periodo difficile che stava vivendo con il compagno Andrea Pisani, padre di sua figlia Matilde. I due attori hanno trovato semplicemente comprensione e conforto l'uno nell'altra, oppure sta nascendo qualcosa di più?
Commenti (0)