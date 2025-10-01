Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto

Il pranzo a due di Raoul Bova e Beatrice Arnera accende il gossip. Gli attori sono stati paparazzati da Diva e Donna insieme a Spoleto e subito si è pensato a una love story in corso, della quale non c'è però nessuna conferma. Dagospia inoltre parla di un pranzo a Roma, durante il quale sarebbero sembrati molto affiatati. Se sia solo amicizia o qualcosa di più è presto per dirlo. Quello che è certo è che i due, colleghi nella fiction "Buongiorno mamma!", hanno un legame d'affetto profondo e sincero proprio come i personaggi che interpretano.