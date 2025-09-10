L’attore a “Tv Sorrisi e Canzoni”: “Ai miei figli insegno ad amare ciò che fanno”
Raoul Bova torna al lavoro dopo la diffusione delle chat private che lo hanno reso protagonista del gossip estivo. “Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani” dice in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”. “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile” ha aggiunto pensando ai suoi 4 figli.
Raoul Bova si lascia alle spalle le chiacchiere e si concentra sul lavoro: di attore e di padre. “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio” ha detto a “Sorrisi”. E poi aggiunge: “Con Ale e Franci (Alessandro Leon e Francesco, 25 e 24 anni, nati dal matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano, ndr) ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma (9 e 6 anni, avute con Rocio Munoz Morales, ndr) cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.
Raoul Bova si concentra sull’amore per i suoi figli e dice: “Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento che viviamo insieme è prezioso. Forse l’insegnamento più grande è l’amore incondizionato, nonostante gli errori che spesso noi adulti possiamo commettere. Può capitare che il lavoro ti porti lontano anche per periodi lunghi e a volte la stanchezza ti fa essere meno brillante del solito, ma loro capiscono perché, appunto, amano incondizionatamente”. E conclude: “Mi piacerebbe che capissero quanto sia importante avere un lavoro che li renda felici ogni mattina quando si alzano. Vorrei che facessero sempre del loro meglio nella vita, che si impegnassero qualsiasi strada decideranno di intraprendere”.
Commenti (0)