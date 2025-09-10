Raoul Bova si lascia alle spalle le chiacchiere e si concentra sul lavoro: di attore e di padre. “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio” ha detto a “Sorrisi”. E poi aggiunge: “Con Ale e Franci (Alessandro Leon e Francesco, 25 e 24 anni, nati dal matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano, ndr) ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma (9 e 6 anni, avute con Rocio Munoz Morales, ndr) cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.