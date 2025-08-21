Chat private di Raoul Bova, il Garante della privacy intima a Fabrizio Corona la rimozione dal web dell'audio

Nuovo capitolo nella vicenda delle chat private inviate da Raoul Bova a Martina Ceretti. Il Garante per la protezione dei dati personali, che il 6 agosto aveva aperto un'istruttoria, ha imposto a Fabrizio Corona di cancellare immediatamente l'audio dell'attore dall'episodio del suo podcast e da tutti i social, incluso il reel su Instagram che ha superato 1,3 milioni di visualizzazioni.