Tentata estorsione a Raoul Bova, Monzino: "Diedi le chat a Corona per mille euro e il contatto di un pusher"

La Procura di Roma ha aperto un'indagine per tentata estorsione nei confronti di ignoti. Nei giorni scorsi lo stesso Monzino, che ha specificato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e dunque di non essere formalmente indagato, è stato ascoltato come persona informata dei fatti mentre il suo telefonino è stato sequestrato, così come quello della 23enne modella, a cui Bova aveva mandato gli audio dai contenuti intimi. La influencer ha ammesso di aver inoltrato quei file al suo amico Monzino ma ha anche specificato agli investigatori di aver agito senza secondi fini e in buona fede.