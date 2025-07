Tentata estorsione a Raoul Bova, parla Monzino: "Ho contattato Corona con Martina"

Sulla vicenda emergono però ricostruzioni contrastanti. Fabrizio Corona, attraverso i suoi canali social, ha dichiarato che "come riferito dalla polizia, Federico e Martina hanno contattato Bova per chiedergli dei soldi in cambio della mancata pubblicazione del materiale". Una versione che Monzino smentisce con fermezza. "Non faccio accuse a caso, come altri", ha detto, lasciando intendere che la responsabilità possa ricadere su terzi. "Potrebbe essere stato chiunque", ha aggiunto, sottolineando di non sapere se Martina o Corona abbiano condiviso le chat con altre persone. Secondo Monzino, le affermazioni attribuite alla polizia da Corona - secondo cui lui e Ceretti avrebbero contattato Bova per chiedere soldi in cambio della non pubblicazione - sono fuorvianti. "Non faccio accuse a caso, come altri", ha tuonato. Ha lasciato intendere che eventuali responsabilità possano ricadere su terzi: "Potrebbe essere stato chiunque… non so se Martina o Corona abbiano condiviso le chat con altri". Monzino ha negato anche l'ipotesi che fossero sotto l'effetto di sostanze al momento dell'invio dei messaggi, come insinuato da Corona.