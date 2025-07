Presunta estorsione a Raoul Bova, Monzino: "Non gli ho mandato io i messaggi"

Come poi quei messaggi siano arrivati all'attore "non lo so. Posso solo dire che, dopo averle ricevute, Corona ha agito in totale autonomia. Da quel momento, io non ho avuto più alcun controllo su come quei contenuti siano stati gestiti o diffusi". Monzino, poi suggerisce che tra lui e la 23enne modella ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia: "Non stiamo insieme ufficialmente, ma non siamo nemmeno amici. C'è un legame più profondo. Martina stessa, prima di svanire, ha riconosciuto il nostro rapporto, tanto da cercare di tutelarmi".