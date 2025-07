Martina Ceretti ascoltata sugli audio con Raoul Bova: "Li ho mandati io a Monzino"

L'avvocato di Raoul Bova, da parte sua, parla di un "voyeurismo di bassa lega" scatenato sul web dalle notizie sull'attore. "Le azioni compiute, su cui gli inquirenti stanno indagando, hanno attivato il web in maniera illecita e inaccettabile, dove si continua a diffondere in maniera incontrollata materiale la cui natura va ancora accertata", ha spiegato. Secondo l'avvocato "si è attivata una macchina infernale che non guarda in faccia a nessuno, né alle persone né ai loro figli, che non hanno tutti gli strumenti per discernere la cronaca dalla cattiveria o dal voyeurismo di bassa lega. Tutto ciò fa riflettere sui meccanismi collegati al mondo del web e dei social media che sembrano essere il nuovo il far west".