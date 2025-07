Crisi di mezza età per Raoul Bova? Cosa cercano gli uomini dopo i 50 anni?

Non esiste una soluzione unica, ma gli esperti concordano su alcuni strumenti utili per affrontare questo passaggio in modo costruttivo. Il primo è la consapevolezza: bisogna capire che la mezza etàè una fase naturale, non di un fallimento. Fondamentale, poi è l'importanza della cura di sé (dieta, movimento, sonno, gestione dello stress) e della rete sociale: amici, colleghi, professionisti della salute mentale. Chiedere aiuto agli esperti, infatti, è un valido aiuto per migliorare la capacità di far fronte ai cambiamenti.