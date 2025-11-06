Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, svelati i dettagli dell'accordo di separazione

Secondo il settimanale Oggi, la casa in cui risiedeva la coppia verrà assegnata a Rocio Munoz Morales. Inizialmente pareva che lei fosse intenzionata a chiedere l'affido esclusivo delle due figlie, ma alla fine si è raggiunto l'accordo per l'affido condiviso con il collocamento presso la madre. "Rocìo, anche se furibonda, non si è mai frapposta tra Bova e le figlie: la vendetta non è mai stata un’opzione" ha rivelato una fonte vicina ai due, e ha aggiunto: "Raoul ha potuto vedere le sue bimbe come e quando ha voluto, tra lui e l’ex compagna non è mai venuto meno un dialogo civile". L'assegno per il mantenimento di Luna e Alma sarà corposo, e comprende anche una quota a titolo di risarcimento per i danni morali e di immagine per l'attrice. Per lei non è previsto assegno di divorzio poiché la coppia, nata 12 anni fa, non si era sposata.