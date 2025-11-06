Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, svelati i dettagli dell'accordo di separazione

I due, che non erano sposati, hanno chiuso la loro relazione in estate, dopo 12 anni insieme e la nascita di Alma e Luna
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno deposto l'ascia di guerra e, secondo il settimanale Oggi, sono pronti a chiudere entro metà novembre l'accordo di separazione. Stando alle indiscrezioni, pare che i due abbiano messo da parte i rancori e abbiano trovato un terreno comune che garantisca la serenità delle due figlie Luna e Alma. L'accordo è stato raggiunto in maniera extragiudiziale grazie anche alla mediazione dei rispettivi avvocati: Annamaria Bernardini De Pace per l'attore e Antonio Conte per l'attrice.
Secondo il settimanale Oggi, la casa in cui risiedeva la coppia verrà assegnata a Rocio Munoz Morales. Inizialmente pareva che lei fosse intenzionata a chiedere l'affido esclusivo delle due figlie, ma alla fine si è raggiunto l'accordo per l'affido condiviso con il collocamento presso la madre. "Rocìo, anche se furibonda, non si è mai frapposta tra Bova e le figlie: la vendetta non è mai stata un’opzione" ha rivelato una fonte vicina ai due, e ha aggiunto: "Raoul ha potuto vedere le sue bimbe come e quando ha voluto, tra lui e l’ex compagna non è mai venuto meno un dialogo civile". L'assegno per il mantenimento di Luna e Alma sarà corposo, e comprende anche una quota a titolo di risarcimento per i danni morali e di immagine per l'attrice. Per lei non è previsto assegno di divorzio poiché la coppia, nata 12 anni fa, non si era sposata.
"Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre", ha detto Rocio Munoz Morales durante una diretta Instagram con Fiorello. L'attrice ha aggiunto: "Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono così tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini".
La storia d'amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è giunta al capolinea dopo 12 anni questa estate, quando sono stati resi pubblici audio e messaggi privati che dell'attore indirizzati a Martina Ceretti. Lui si è scusato pubblicamente, ma ha aggiunto: "Vado avanti a testa alta". Invece l'attrice ha scelto la strada del silenzio e della riservatezza, concentrandosi solo sulle figlie e sul lavoro. Bova nel frattempo pare si sia avvicinato alla collega Beatrice Arnera, con la quale è stato avvistato più volte in atteggiamenti di complicità.