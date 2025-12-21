Rocio Munoz Morales sulla separazione con Raoul Bova: "Non avevo nessun sentore"

L’attrice spagnola parla a "Verissimo": "Sono rimasta in silenzio per le mie due figlie"
© Da video
"Non avevo sentori" di quello che è successo. È da qui che Rocio Munoz Morales sceglie di partire, nel salotto di "Verissimo", per raccontare il momento più doloroso della fine del suo matrimonio con Raoul Bova. L’attrice spiega di aver scoperto solo in seguito alcuni comportamenti dell’ex compagno che l’hanno profondamente ferita, aprendo una frattura inattesa in una relazione durata quattordici anni.
Un passaggio difficile, che oggi Rocío definisce senza esitazioni tra i più complessi della sua vita. "Ho scoperto cose che mi hanno fatto male", confida, ammettendo quanto sia stato duro prendere atto della realtà.
Nonostante la delusione, l’attrice non rinnega nulla del cammino condiviso con Bova. Al contrario, rivendica con lucidità ciò che di buono quella storia le ha lasciato: "Non ho rimpianti. Lui sarà sempre il papà delle mie bambine".