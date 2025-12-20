Barbara Tabita: "La nascita di mia figlia si è trasformata in un incubo"

Ma proprio mentre la salute sembra finalmente darle tregua, l'attrice deve affrontare un altro colpo: la fine della relazione con il compagno, dopo undici anni insieme. "L’ho presa malissimo. Ho smesso di mangiare e ho perso 17 chili", confessa. Col tempo, però, arriva anche una forma di comprensione: "In quei sette anni non mi amavo più. Ero diventata un mostro. Come posso giudicare una persona che c’è stata e ha cresciuto nostra figlia? Non posso dare colpe: il rapporto è finito".