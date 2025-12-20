Carmen Di Pietro: "Ho avuto un flirt con Sylvester Stallone"

A Silvia Toffanin racconta, infatti, di un periodo ricco di emozioni: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto Alessandro laurearsi in marketing. Sono soddisfazioni immense". E con il suo consueto spirito scherzoso anticipa anche un prossimo viaggio: "Sto per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano".