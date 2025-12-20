Carmen Di Pietro: "Ho avuto un flirt con Sylvester Stallone"

Ospite a "Verissimo" con il figlio, la showgirl parla della frequentazione con l’attore americano: "Non parlavo inglese, usavo il vocabolario"
© Da video
"Ho avuto un flirt con Sylvester Stallone". È questa la rivelazione che Carmen Di Pietro affida al salotto di "Verissimo", dove arriva insieme al figlio Alessandro Iannoni tra battute, sorrisi e un affetto che emerge fin dai primi istanti.
"Siamo stati insieme per quasi due anni", racconta la showgirl a proposito della relazione vissuta con la star di Hollywood. "All’epoca, come adesso, non parlavo inglese. Mi aiutavo con il vocabolario".
Accanto a lei c’è Alessandro, con cui condivide un rapporto fatto di complicità e scambi vivaci. "Io amo mio figlio, è la mia gioia", sottolinea più volte Di Pietro, che a 60 anni guarda con orgoglio ai traguardi raggiunti dalla sua famiglia.
A Silvia Toffanin racconta, infatti, di un periodo ricco di emozioni: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto Alessandro laurearsi in marketing. Sono soddisfazioni immense". E con il suo consueto spirito scherzoso anticipa anche un prossimo viaggio: "Sto per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano".