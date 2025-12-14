Rosanna Banfi: "Sono guarita dal tumore"

A "Verissimo" la figlia di Lino Banfi annuncia di non doversi più sottoporre alle terapie contro il tumore
© Da video
Ospite a "Verissimo" insieme al papà Lino Banfi, Rosanna Banfi annuncia di non doversi più sottoporre alle terapie contro il tumore. "Sto bene, c'è stato un grande grande spavento ma fortunatamente una chiamata ha cambiato la mia situazione, ed è quella che mi ha fatto il mio dottore per dirmi che è finita qua" racconta.
"Finalmente abbiamo finito di piangere tutti e due al telefono, perché lei si vergogna a farsi vedere da me e io anche da lei" dice commosso il papà Lino Banfi. "Invece del bastone della vecchiaia questa disgraziata mi aveva dato questi dolori terribili. Prima mi diceva: Sì papà è tumore però adesso mi opero e tutto passerà - ha raccontato - Poi mi ha chiamato dall'ospedale e mi ha detto: Papà mi raccomando i bambini, la mia famiglia… Ma come si fa a dire così a uno di novant'anni?" Ha concluso Lino Banfi.