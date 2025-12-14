Rosanna Banfi: "Sono guarita dal tumore"

"Finalmente abbiamo finito di piangere tutti e due al telefono, perché lei si vergogna a farsi vedere da me e io anche da lei" dice commosso il papà Lino Banfi. "Invece del bastone della vecchiaia questa disgraziata mi aveva dato questi dolori terribili. Prima mi diceva: Sì papà è tumore però adesso mi opero e tutto passerà - ha raccontato - Poi mi ha chiamato dall'ospedale e mi ha detto: Papà mi raccomando i bambini, la mia famiglia… Ma come si fa a dire così a uno di novant'anni?" Ha concluso Lino Banfi.