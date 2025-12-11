"Oggi è una splendida giornata, i linfonodi sono puliti", l'annuncio a sorpresa di Rosanna Banfi

La figlia di Lino Banfi ha aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute, 16 anni dopo l'arrivo di una recidiva: "La mia disavventura con un nuovo cancro è finita qui"
"Oggi è una splendida giornata!". E' così che torna sulle sue pagine social Rosanna Banfi, dopo l'annuncio del 19 novembre sul ritorno del tumore dopo 16 anni. L'annuncio a sorpresa dell'attrice, figlia di Lino Banfi, parte con un "indovinello" prima del lieto aggiornamento sul suo stato di salute. "Perché direte voi miei piccoli lettori? Perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante".
"No, non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita, ma un Professore che mi ridato la vita, - si legge nel post dell'attrice, - dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!".
Rosanna Banfi venne operata per un tumore al seno nel 2009. Sedici anni dopo, nel novembre del 2025, aveva annunciato la ricomparsa della malattia, che aveva colpito un'altra parte del corpo senza specificare quale, e raccontato sui social il nuovo intervento, trasformando così un momento personale in un messaggio di forza per tutti. E', comunque, fin dal 2009 che l'attrice è impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione contro il tumore.