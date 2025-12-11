"Oggi è una splendida giornata, i linfonodi sono puliti", l'annuncio a sorpresa di Rosanna Banfi

"Oggi è una splendida giornata!". E' così che torna sulle sue pagine social Rosanna Banfi, dopo l'annuncio del 19 novembre sul ritorno del tumore dopo 16 anni. L'annuncio a sorpresa dell'attrice, figlia di Lino Banfi, parte con un "indovinello" prima del lieto aggiornamento sul suo stato di salute. "Perché direte voi miei piccoli lettori? Perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante".