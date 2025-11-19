Rosanna Banfi, il tumore torna dopo 16 anni: "L'abbiamo preso a calci"

Non è la prima volta che Rosanna Banfi affronta questa sfida. Nel 2009 le era stato diagnosticato un tumore al seno: un periodo complesso, scandito da visite, un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia e radioterapia. In più occasioni ha raccontato che la scoperta avvenne quasi per caso, dopo essersi accorta di una piccola “pallina” durante un controllo personale. Da lì il percorso, la paura, l’operazione e poi la ripartenza. Un’esperienza che lei stessa ha definito “un insegnamento”, capace di restituirle la consapevolezza di ciò che davvero conta. In questi anni, anche grazie alla guarigione, Rosanna ha sempre ribadito l’importanza dei controlli e dell’ascolto del proprio corpo. "Sono passati quindici anni... ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare solo la medicina", aveva ricordato in un precedente messaggio, evidenziando come prevenzione e tempestività possano salvare la vita.