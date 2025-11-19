Rosanna Banfi, il tumore torna dopo 16 anni: "L'abbiamo preso a calci"

L’attrice annuncia la ricomparsa della malattia e spiega sui social il nuovo intervento, trasformando un momento personale delicato in un messaggio di forza
A distanza di sedici anni dalla sua prima battaglia contro il tumore, Rosanna Banfi ha rivelato sui social che l'“ospite non invitato”, come lei stessa lo definisce, si è ripresentato. Con un post su Instagram, ha raccontato di essere stata operata, mentre nelle storie ha scritto un secco "E' andata". L'attrice ne ha dato notizia senza allarmismi, con la calma di chi conosce bene il percorso e con il sorriso visibile nella foto condivisa di chi ha già superato un intervento e sceglie di mostrarsi così com’è, senza filtri.
La notizia è arrivata attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto serena e da parole che non lasciano spazio al vittimismo. "Dopo sedici anni l’ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta”, ha scritto l’attrice, spiegando che questa volta il tumore "ha scelto un’altra stanza della mia casa", un modo delicato e metaforico per indicare una nuova localizzazione della malattia, senza entrare nei dettagli medici. Accanto al sorriso, si intravede anche un drenaggio chirurgico: il segno evidente che l’operazione è già avvenuta. E proprio da lì nasce l’energia delle sue parole. "L’abbiamo cacciato a calci nel c..o", ha aggiunto.
Non è la prima volta che Rosanna Banfi affronta questa sfida. Nel 2009 le era stato diagnosticato un tumore al seno: un periodo complesso, scandito da visite, un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia e radioterapia. In più occasioni ha raccontato che la scoperta avvenne quasi per caso, dopo essersi accorta di una piccola “pallina” durante un controllo personale. Da lì il percorso, la paura, l’operazione e poi la ripartenza. Un’esperienza che lei stessa ha definito “un insegnamento”, capace di restituirle la consapevolezza di ciò che davvero conta. In questi anni, anche grazie alla guarigione, Rosanna ha sempre ribadito l’importanza dei controlli e dell’ascolto del proprio corpo. "Sono passati quindici anni... ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare solo la medicina", aveva ricordato in un precedente messaggio, evidenziando come prevenzione e tempestività possano salvare la vita.
Il nuovo intervento è alle spalle e Rosanna guarda avanti, senza fretta ma con determinazione. La fotografia condivisa lo dimostra: posa rilassata, un sorriso che racconta più delle parole, la volontà di tornare presto alla normalità. Volto familiare della fiction e del cinema italiano, Rosanna Banfi ha costruito negli anni una carriera riconoscibile e ammirata, spesso affiancata dal padre Lino, ma sempre con una sua identità artistica precisa. Negli ultimi anni ha alternato televisione, teatro e partecipazioni a produzioni che ne hanno valorizzato l’ironia e la naturalezza.