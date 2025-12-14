Joaquín Cortés: "Ho scoperto di essere malato"

A "Verissimo" il mito del flamenco a livello internazionale: "Ci sono voluti mesi per riprendermi"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Joaquín Cortés, ballerino e coreografo spagnolo classe 1969, parla dei problemi di salute che ha dovuto affrontare in passato e che l'hanno portato al ricovero in ospedale.
"Stavo andando in un teatro per il terzo spettacolo della giornata - racconta Joaquín Cortés - quando ho iniziato a sentirmi un po' male e così sono andato all'ospedale. Pensavo fosse una cosa da nulla, poi, invece, mi hanno misurato l'ossigeno e hanno visto che era bassissimo. A quel punto mi hanno detto che non potevo andare in teatro e hanno deciso di ricoverarmi, mi hanno fatto visite su visite".
"Probabilmente se fossi andato a esibirmi al terzo teatro a San Sebastian oggi non sarei stato qui. La diagnosi è stata asma insieme alla polmonite. Ci sono voluti mesi per riprendermi" ha concluso.