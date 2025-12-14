Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Joaquín Cortés: "Ho scoperto di essere malato"

A "Verissimo" il mito del flamenco a livello internazionale: "Ci sono voluti mesi per riprendermi"

14 Dic 2025 - 20:01
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" Joaquín Cortés, ballerino e coreografo spagnolo classe 1969, parla dei problemi di salute che ha dovuto affrontare in passato e che l'hanno portato al ricovero in ospedale.

"Stavo andando in un teatro per il terzo spettacolo della giornata - racconta Joaquín Cortés - quando ho iniziato a sentirmi un po' male e così sono andato all'ospedale. Pensavo fosse una cosa da nulla, poi, invece, mi hanno misurato l'ossigeno e hanno visto che era bassissimo. A quel punto mi hanno detto che non potevo andare in teatro e hanno deciso di ricoverarmi, mi hanno fatto visite su visite".

"Probabilmente se fossi andato a esibirmi al terzo teatro a San Sebastian oggi non sarei stato qui. La diagnosi è stata asma insieme alla polmonite. Ci sono voluti mesi per riprendermi" ha concluso.

Leggi anche

Rosanna Banfi: "Sono guarita dal tumore"

Omicidio Sofia Castelli, la madre: "Dormo tutte le notti nel letto dove è morta mia figlia"

joaquin cortes
verissimo