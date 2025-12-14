Omicidio Sofia Castelli, la madre: "Dormo tutte le notti nel letto dove è morta mia figlia"

A "Verissimo" Daniela Zurria: "Ritornare in quella casa è stata una prova ma la sua vita è stata più forte della sua morte"
Daniela Zurria, madre di Sofia Castelli, la 20enne italiana uccisa nel sonno dall'ex fidanzato nell'appartamento di Cologno Monzese (Milano) nel 2023, racconta il suo immenso dolore a "Verissimo". "È un dolore per tutti ma i giovani, loro hanno una vita davanti. Il mio pensiero ora va a loro, ai suoi amici, i suoi cugini, suo fratello. Vorrei che provassero ad avere una vita serena" dice commossa.
"Siamo tornati a vivere nella nostra casa, è stata una prova. Io, mio figlio e mio marito ci siamo detti: andiamo, se qualcuno di noi sta male da quella casa ce ne andiamo. Ma la vita di Sofia è stata più forte della sua morte" dice in lacrime la madre. "Dormo tutte le notti nel letto dove è morta mia figlia, me la sento vicina, come se non ci avesse mai lasciato. Siamo sereni in casa nostra" ha concluso Daniela Zurria.