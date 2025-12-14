Romina Power su Al Bano: "Una volta mi disse di farmi un ritocchino"

A "Verissimo" la cantante: "Gli risposi che non ho tempo per questo tipo di cose"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Romina Power racconta di aver ricevuto dall'ex marito Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, l'invito a ricorrere a un ritocchino estetico. "Non lo vedevo da qualche anno, ero stata negli Stati Uniti, e quando ci siamo incontrati guardandomi mi ha detto: potresti farti qualche ritocchino eh!" Ha rivelato la cantante.
"Carino eh? - ha proseguito - io gli ho risposto che non ho tempo per fare questi ritocchini, sono come sono e basta" dice rivolgendosi al pubblico che l'applaude. "Chissà se a questo punto non se l'è fatto lui il ritocchino? Ma al cervello!" Continua con ironia la cantante. "Non si è scatenato nessun litigio, ormai non litigo più, piuttosto rimango in silenzio e poi me ne vado" ha concluso.