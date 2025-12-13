Deborah Magagna: "Il mio ex violento è a piede libero e io vivo nella paura"

A "Verissimo" la ragazza vittima di violenze da parte dell'ex fidanzato racconta la relazione tossica che ha vissuto
Ospite a "Verissimo" Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell'ex fidanzato, racconta la sua drammatica storia. "Ci siamo conosciuti sui social, mi ha scritto per un anno su Facebook tutti i giorni, poi ci siamo incontrati" dice.
"L'incontro c'è stato a metà dicembre del 2021, poco prima di Natale. Il primo mese sembrava un ragazzo perbene, educato e con dei valori, passato quel mese sono iniziati una sequenza di atteggiamenti e altre cose che sono sfociate in quello che poi ho vissuto" prosegue riferendosi all'aggressione subita. "Siamo andati a vivere insieme subito e insieme a noi c'era anche suo padre anziano" ha continuato.
"Un giorno mi ha chiamato suo papà dicendomi di andare subito a casa perché lui non stava bene. Arrivata a casa l'ho trovato immerso nella vasca da bagno in preda al delirio totale. In quel momento ho preso conoscenza che qualcosa non stava funzionando. In camera avevo trovato sostanze stupefacenti" prosegue il racconto di Deborah Magagna. "Decido di restare ma lui mi isola da tutto e tutti, lavoravo e andavo a scuola, non sentivo più mia madre, l'unico rapporto che tollerava era quello con mia sorella più piccola" dice.
"La sera in cui il mio ex mi ha picchiata ho pensato di morire. Era l'11 marzo e arrivata a casa sul tardi da lavoro lo trovai a giocare alla Playstation. Dopo cena andai a dormire e da lì a poco è iniziata l'aggressione. Ho tentato la fuga ma le finestre erano bloccate. Mi ha trascinata per i capelli fino al garage, poi sono riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Oggi ho perso la speranza, lui ha avuto un'altra relazione violenta con un'altra donna dopo di me ed è a piede libero e io vivo nella paura" conclude commossa Deborah Magagna.