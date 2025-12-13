Deborah Magagna: "Il mio ex violento è a piede libero e io vivo nella paura"

"La sera in cui il mio ex mi ha picchiata ho pensato di morire. Era l'11 marzo e arrivata a casa sul tardi da lavoro lo trovai a giocare alla Playstation. Dopo cena andai a dormire e da lì a poco è iniziata l'aggressione. Ho tentato la fuga ma le finestre erano bloccate. Mi ha trascinata per i capelli fino al garage, poi sono riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Oggi ho perso la speranza, lui ha avuto un'altra relazione violenta con un'altra donna dopo di me ed è a piede libero e io vivo nella paura" conclude commossa Deborah Magagna.