Terni, due violenze sessuali nei suoi centri estetici: arrestato un 34enne

L'inchiesta era partita dalla denuncia di due giovani ragazze e dagli approfondimenti realizzati con pedinamenti, testimonianze e acquisizioni di documenti ne è emerso un quadro coerente con quanto riferito da altre vittime. Le donne venivano avvicinate con pretesti professionali e indotte a entrare nei negozi per un trattamento estetico dove si consumavano le violenze. Per entrambi gli esercizi commerciali il Questore di Terni ha disposto la sospensione della licenza.