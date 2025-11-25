Roma, stuprata da tre giovani davanti al fidanzato al parco: fermati gli aggressori

Una donna di 20 anni è stata aggredita e violentata nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma. La giovane si trovava in auto con il fidanzato quando un gruppo di ragazzi ha sfondato il vetro del veicolo, immobilizzando il ragazzo e trascinando via la vittima per abusarne. Tre giovani sono stati fermati e indagati per violenza sessuale di gruppo e rapina in concorso. Altri componenti del gruppo, che hanno partecipato allo stupro rapina della coppietta, sono ancora ricercati.