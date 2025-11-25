Roma, stuprata da tre giovani davanti al fidanzato al parco: fermati gli aggressori

La violenza nel parco di Tor Tre Teste. Tre sospettati sono stati riconosciuti dalla coppia
© -olycom
Una donna di 20 anni è stata aggredita e violentata nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma. La giovane si trovava in auto con il fidanzato quando un gruppo di ragazzi ha sfondato il vetro del veicolo, immobilizzando il ragazzo e trascinando via la vittima per abusarne. Tre giovani sono stati fermati e indagati per violenza sessuale di gruppo e rapina in concorso. Altri componenti del gruppo, che hanno partecipato allo stupro rapina della coppietta, sono ancora ricercati.
I tre presunti responsabili sono attualmente indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo. I tre sono stati riconosciuti dalle vittime e uno di loro indicato dalla ventenne come l'autore dello stupro. Due di questi sono stati individuati dai falchi della Squadra Mobile al Quarticciolo e il terzo Verona. Si trovano attualmente in carcere in quanto destinatari di un decreto di fermo del pm. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i riscontri del Dna non avrebbero però trovato corrispondenza con il ragazzo indicato dalla vittima come presunto autore dello stupro. Le indagini vanno avanti. Sequestrati i cellulari dei tre fermati su cui verranno effettuati accertamenti.