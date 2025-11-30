Logo Tgcom24
intervengono i carabinieri

Ragazza denuncia di essere stata violentata in centro a Milano

L'episodio in via Crocefisso, nei pressi di un locale, poco prima delle 3 di notte. Bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato: è stato denunciato

30 Nov 2025 - 11:18
Una ragazza di 24 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata in strada in pieno centro a Milano. L'episodio sarebbe successo in via Crocefisso, nei pressi di un locale, poco prima delle 3 di notte. Il personale del 118 è arrivato sul posto e ha trasportato la giovane alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica. Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dei carabinieri per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

