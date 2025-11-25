Milano, viaggio nei centri antiviolenza: ecco come funziona il percorso per ritrovare la libertà | "Non siete sole"

Milani, che quotidianamente accoglie le prime richieste di aiuto, illustra quanto può essere difficile per una donna riconoscere la violenza: "Il processo di consapevolezza è lungo perché le relazioni maltrattanti sono relazioni. Non si tratta di un'aggressione su strada, che è un evento traumatico improvviso. Il maltrattamento si costruisce nel tempo. Quando iniziamo una relazione, lo facciamo perché troviamo qualcosa di bello nell'altro. Non è che l'uomo si presenta dicendo: 'Ciao, sono il maltrattante'. C'è una fase iniziale positiva, che porta a investire emotivamente. E quando si investe, è difficile ammettere che qualcosa non va. Per cui, quando si verifica il primo evento violento, una donna si trova disorientata perché è un qualcosa che è distante dal partner che aveva scelto. Partner che, di solito, periodicamente, torna carino e amorevole come all'inizio: questo è proprio il ciclo della violenza, come ci ha insegnato Lenore Walker. Oltre allo sgomento e all'incredulità, la donna si può trovare davanti a colpevolizzazioni da parte dell'uomo e a isolamento, perché piano piano è sempre più concentrata a far sì che la relazione, che è il proprio investimento, vada come aveva desiderato. È dunque veramente difficile per una donna, anche se arriva a denunciare, poi mantenere il punto".