Violenza economica, il report della GLT Foundation: il ruolo dell'educazione per contrastarla

Si è tenuto mercoledì 12 novembre l’evento annuale della GLT Foundation, l’ente presieduto da Claudia Segre e nato nel 2016 per diffondere l'educazione finanziaria e digitale con il fine di contrastare la violenza economica e promuovere l'inclusione sociale delle fasce più deboli. Nel corso dell’incontro si è parlato di salute finanziaria, di contratto sociale e di "green jobs". Inoltre è stato fornito l’esito del sondaggio del 2025 sulla violenza economica, realizzato dal ThinkTank Empower Your Life. Dalla ricerca - basata su 696 risposte fornite da partecipanti ai corsi della fondazione nel primo semestre del 2025 - e emerso come il 22,5% degli intervistati abbia dichiarato di ignorare il significato di ‘violenza economica’, mentre il 2,8% non la considera una forma di violenza. La maggioranza invece (il 62,4%) ritiene che dovrebbe essere riconosciuta come reato, a certificare una crescente sensibilità verso il tema.