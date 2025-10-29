Dopo l'omicidio di Verona, cresce il dubbio: il braccialetto elettronico protegge davvero le vittime?

In Spagna, il braccialetto elettronico è impiegato dal 2009 per la prevenzione della violenza di genere. Il sistema prevede l'installazione entro 48 ore dall'ordine del giudice e il monitoraggio costante da parte di una centrale operativa nazionale, chiamata Cometa. I dispositivi spagnoli collegano in tempo reale aggressore e vittima, con un sistema di allarme automatico se la distanza minima viene violata.

Secondo i dati citati dal Ministero dell'Interno spagnolo, non risultano casi di omicidio nei casi in cui il braccialetto fosse correttamente attivo.

In Francia, invece, il sistema è stato introdotto nel 2020 e prevede una doppia dotazione: l'aggressore indossa il dispositivo e la vittima riceve un ricevitore di allerta. Tuttavia, la durata della batteria (circa 48 ore) e la necessità di consenso esplicito della vittima limitano l'efficacia del modello.

Anche la Georgia, con il supporto delle Nazioni Unite, ha sviluppato un sistema integrato con controllo satellitare e una distanza minima predefinita tra le parti, collegato a una centrale di emergenza nazionale.

I casi europei mostrano che la tecnologia può funzionare solo se supportata da una struttura di risposta efficiente e da un monitoraggio continuo, elementi ancora parzialmente carenti nel modello italiano.